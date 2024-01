Bonucci, tarantella, Roma, Milan e Beckenbauer: la Juve dov’è?

Leonardo Bonucci da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce . L'ex difensore e capitano della Juventus , dopo 6 mesi deludenti all' Union Berlino , ha deciso di cambiare strada lasciando la Germania . Dopo la trattativa con la Roma sfumata all'ultimo momento, il centrale classe 1987 si è trasferito in Turchia dove ritroverà Edin Dzeko e non solo. Ieri il club ha ufficializzato il suo arrivo e ha voluto dargli il benvenuto con un video particolare pubblicato sui social.

Bonucci, il video del Fenerbahce

All'interno del filmato di presentazione Bonucci viene paragonato a Leonardo Da Vinci e viene inquadrato mentre firma il suo dipinto: lo stemma del Fenerbahce. Ma non solo. Nel video vengono mostrate le immagini della sua esperienza al Milan, oltre che del leggendario Franz Beckenbauer scomparso solo pochi giorni fa. Tra le riprese si può notare anche un'inquadratura di Roma (città dove sarebbe potuto finire in questi 6 mesi) mentre alla fine viene mostrato Bonucci che saluta i suoi nuovi tifosi. Il tutto accompagnato dalla Tarantella in sottofondo. Ciò che colpisce, tra le altre cose, è l'assenza di un cenno all'avventura di Leo con la Juventus, squadra di cui ha fatto la storia giocando ben 12 anni contribuendo a tantissimi successi in Italia e grandi annate europee.