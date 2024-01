Koné tentato dalla Juve: sfida col Napoli. Kostic, la verità sull’Arabia

Il Napoli si sta muovendo in maniera massiccia sul centrocampo. Sembra ormai a un passo l’accordo tra De Laurentiis e il Bournemouth per Traorè in prestito, nel frattempo gli azzurri stanno lavorando, sempre in Inghilterra, per un altro prestito ma sempre nello stesso reparto, ovvero per Mangala del Nottingham Forest. E Adl continua a corteggiare pure Barak della Fiorentina. Insomma, un avviso ai naviganti, anzi uno in particolare: Samardzic. Come dire: il Napoli ora ha altri obiettivi. Un modo, forse, per convincere il giocatore (e il papà) a cambiare idea, rompendo la situazione di stallo in cui è finita la trattativa tra i campioni d’Italia in carica e l’Udinese.