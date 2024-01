Kean, novità dell’ultima ora. Tiago Djalò: il piano della Juve e di Allegri

Da domani ogni giorno è buono per accogliere Tiago Djalò al JMedical dove si sottoporrà alle visite mediche propedeutiche al suo ingaggio con la Juventus . Un passaggio formale che, in questo caso, riveste una certa importanza poiché il difensore portoghese è reduce dalla rottura del crociato al ginocchio destro. Intendiamoci: i dirigenti bianconeri sono informati sia sul decorso post operatorio sia sul percorso di recupero e, dunque, questo appuntamento non dovrebbe riservare particolari sorprese. Tanto è vero che è già tutto apparecchiato in modo da far firmare a Djalò un accodo fino al giugno 2028: dovrà raccogliere l’eredità di Alex Sandro , in scadenza a giugno, e rappresentare uno dei pilastri della futura difesa bianconera.

Djalò, accordo già trovato

L’accordo con il Lille è già stato trovato da tempo sulla base di 3,5 milioni più altrettanti di bonus e una percentuale del 10 per cento sulla futura rivendita, denari che i bianconeri gireranno al club francese grazie alla cessione di Ranocchia al Palermo. L’inserimento di questo corrispettivo economico ha rappresentato la chiave con cui la Juve ha potuto battere la concorrenza dell’Inter: pure i nerazzurri avevano un accordo con il calciatore, ma volevano portarlo a Milano a fine anno per sfruttare la scadenza di contratto in modo da non dover inserire a bilancio i costi per il cartellino. L’opera di convincimento su Djalò, anche grazie alle referenze ambientali offerte da Weah, non è stata complicata e nei prossimi giorni la Juve avrà in rosa un difensore in più che Allegri comincerà a “svezzare” per prepararlo alle dinamiche del campionato italiano.