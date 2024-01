Koopmeiners, priorità Juve: segnali già arrivati. Il piano B porta in Liga

Mercato Juve: serve un innesto a centrocampo

Con il raddoppio degli impegni, non basterà questo gruppo anche dal punto di vista quantitativo. Il reparto che più degli altri richiederà innesti è senza dubbio il centrocampo, peraltro con gli uomini contati già in questa stagione alla luce delle squalifiche di Pogba e Fagioli. Se l’italiano tornerà a disposizione per la fine del campionato, diverso il perimetro temporale che invece dovrebbe riguardare il francese fuori dai campi di gioco. Il tutto al netto del fatto che Adrien Rabiot andrà a scadenza a giugno se nel mentre la coppia Giuntoli-Manna non sarà riuscita a rinnovare il contratto.