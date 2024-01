Danilo non si siede ad ascoltare gli arabi: solo Juve, Brasile e… il rinnovo

Neanche il tempo di comporre il suo numero di telefono che Danilo ha subito respinto al mittente le possibili avance provenienti dall’Arabia. L’Al Ittihad, infatti, è alla ricerca di un difensore di alto livello da pescare in Europa e tra i nomi sulla lista degli emissari gialloneri c’era proprio quello del capitano bianconero. Il brasiliano però non sembra affatto interessato dal possibile proseguimento di carriera nella Saudi Pro League. Tanto da aver subito stoppato il tentativo del club di Gedda. Della serie: non ci sediamo neanche a parlarne che non sono interessato.