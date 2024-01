Perisic dal Tottenham all'Hajduk Spalato: ritorno e sorpresa nello zainetto

Era il luglio 2006 quando Ivan Perisic faceva le valige per salutare la sua Croazia e andare a giocare in Francia nel Sochaux. L'inizio di una carriera ad alti lvelli, che lo ha portato a conquistare tre titoli di campione di Germania; uno di campione d'Italia e tanti altri trofei: su tutti la Champions League nel 2020 con il Bayern Monaco. Per lui è arrivato il momento di fare il ritorno nell'Hajduk Spalato.

Perisic, un video per l'annuncio del ritorno L’esterno classe 1989 è stato annunciato attraveso i canali social dell'Hajduk Spalato con un video emozionante in cui il Perisic bambino parte in treno verso la sua carriera lontano da casa fino ad arrivare a incontrare il Perisic adulto nello stadio per consegnarli tra le mani uno zainetto contenente la sua maglia numero 4 dell'Hajduk.

Perisic dal Tottenham all'Hajduk Spalato: la formula dell'operazione Perisic ha subito un tremendo infortunio a settembre, in una delle prime giornate di Premier League con il Tottenham ed è tornato in Patria per cercare di essere convocato per Euro 2024. Gli Spurs hanno annunciato di aver ceduto l'ex Inter in prestito gratuito fino a giugno, ovvero quando scadrà il contratto.

