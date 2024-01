Mourinho, clamorosa voce mercato: “Vuole restare in Serie A. Pronto l'incontro”

Dopo essere stato esonerato dalla Roma , Josè Mourinho vorrebbe continuare ad allenare in Serie A . Nei giorni scorsi, il tecnico portoghese è stato accostato alla Saudi League , nello specifico all' Al Shabab , formazione di cui è stato ospite il Napoli in questi giorni della Supercoppa Italiana . Secondo un'indiscrezione del quotidiano britannico The Times, in settimana lo Special One dovrebbe incontrare Aurelio De Laurentiis per ripartire dalla società partenopea, attualmente in mano a mister Mazzarri dopo il precoce esonero di Rudi Garcia .

L'incontro col Napoli

Tanti i motivi per cui Mourinho vorrebbe restare in Italia: evidentemente l'Arabia al momento non attira il tecnico portoghese che cercherebbe una rivalsa in Serie A per poter dimostrare di non essere "bollito" come molti sostengono. L'esonero inaspettato dalla panchina giallorossa non è andato giù al tecnico lusitano che sarebbe pronto a incontrarsi con De Laurentiis per capire se esistono margini di manovra per un accordo che avrebbe del clamoroso. Questa settimana, infatti, Mourinho sarà spettatore di un match del nostro campionato per dimostrare la sua volontà di restare nel calcio italiano.