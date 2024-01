San Siro diventa San...Zirkzee: dopo l'Inter, il Milan

Chiamatelo San... Zirkzee. Ancora una volta lo stadio milanese è stato teatro della recita di un grande Joshua Zirkzee, la terza in questa stagione di grazia ’23-24. L’attaccante olandese del Bologna, obiettivo primario del Milan per il ruolo di centravanti per la prossima annata (insieme a Sesko del Lipsia), si è ripetuto. Dopo aver già abbattuto in due occasioni l’Inter - gol del 2-2 il 7 ottobre in campionato e doppio assist vincente per Beukema e Ndoye il 20 dicembre per ribaltare la rete di Carlos Augusto ed eliminare i nerazzurri dalla Coppa Italia -, ieri ha colpito anche la squadra che più di tutte lo vorrebbe fra le sue fila in Italia. Un gol da “9” al termine di un’azione confusa e tambureggiante del Bologna, un gol arrivato però dopo aver mostrato per mezz’ora tutte le sue doti da “10”. O meglio, come lui ama definirsi, un “9 e mezzo”, ricordando la famosa descrizione di Michel Platini per Roberto Baggio, uno che a Bologna ha lasciato più di un segno. Zirkzee si è confermato un attaccante completo, di grandissima qualità. Un centravanti che sta migliorando il suo rapporto col gol - siamo a 8 in campionato -, senza però trascurare la rifinitura. Una sorta di trequartista col fisico da bersagliere.