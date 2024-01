Baldanzi, la Juve cambia le carte: era pronto per la Roma…

Il paradiso all’improvviso. Scomodiamo uno dei film più celebri del regista toscano Leonardo Pieraccioni per fotografare il momento vissuto da un giovane fantasista suo corregionale. Ci riferiamo a Tommaso Baldanzi, tornato protagonista sabato dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro tra problemi fisici e qualche panchina di troppo. Tanto che il gioiellino nativo di Poggibonsi aveva pensato di andare via dall’Empoli già in questa finestra di mercato. Il club azzurro ad agosto aveva detto no all’offerta di 15 milioni della Fiorentina, convinto di venderlo ad almeno 25 dodici mesi più tardi.