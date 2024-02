Mbappé via, il Psg punta i big della Serie A: da Osimhen a Vlahovic...

Psg, doppia lezione

Una doppia lezione alla quale il Paris Saint Germain dovrebbe prestare molta attenzione. Non necessariamente - e per fortuna, ci sentiamo di aggiungere - il successo è direttamente proporzionale ai milioni spesi sul mercato. Questo non vuol dire che, la prossima estate, Nasser Al Khelaifi debba rimanere a guardare mentre Kylian Mbappé poserà con la maglia della sua nuova squadra. Ciononostante, prima di turbare la quiete estiva, il numero uno del Psg farebbe bene a mettere un po' d'ordine dentro casa propria e nella sua testa. E già, perché contro la Real Sociedad, nell'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea, Luis Enrique ha buttato dentro un undici privo dei due colpi - economicamente - più importanti della scorsa estate: Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos, per i quali la società parigina ha investito, rispettivamente, 95 e 65 milioni di euro. Ed è per questo motivo che la logica inviterebbe a pensare che, soltanto dopo aver deciso cosa fare con loro due, il club transalpino sceglierà se ingaggiare un centravanti o un attaccante esterno. Di certo, ci sarà da divertirsi perché l'addio di Mbappé consegnerà ad Al Khelaifi un tesoretto di 200 milioni di euro (il suo stipendio lordo) sul quale non avrebbe voluto contare, ma che gli servirà a curare il suo orgoglio ferito. Come? Facendo rumore.

Psg, le mosse per il futuro...in Italia?

In realtà, sebbene manchino ancora oltre quattro mesi e mezzo al via ufficiale della prossima sessione estiva di calciomercato, il rumore è già iniziato e la sensazione è che le conseguenze delle scosse di assestamento del Psg si faranno sentire in tutta Europa. A cominciare dai club italiani che, loro malgrado, potrebbero essere costretti a registrare qualche perdita importante. E, nonostante la Serie A ci abbia oramai fatto il callo, veder andar via i propri protagonisti principali fa sempre male: sia ai tifosi che all'immagine del torneo. Tuttavia, ci sarà poco da obiettare se il Psg dovesse presentarsi a Napoli con un'offerta a tre cifre per Victor Osimhen e Aurelio De Laurentiis decidesse di accettarla. Stesso discorso, nel caso in cui a ricevere una proposta indecente per il cartellino di Rafael Leao sarà il Milan Moneyball di Gerry Cardinale che, la scorsa estate, non si è fatto problemi a vendere Sandro Tonali.