Juve-Frosinone, asse mercato: i prossimi Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea

Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge sono stati soltanto l’antipasto. Juventus e Frosinone puntano, infatti, a consolidare nella prossima estate la sinergia di mercato, avviata lo scorso agosto, con altri affari. D’altronde a gennaio solamente il no secco di Dean Huijsen ha fatto saltare un’operazione tecnicamente già conclusa; mentre per la prossima stagione il club laziale ha già iniziato a monitorare i possibili talenti da portare in gialloazzurro. Col placet della stessa Juve che vede di buon grado la possibilità di far crescere i propri gioiellini in una società amica e organizzata come quella frusinate. E così Guido Angelozzi ha iniziato la caccia ai possibili rinforzi, mettendo gli occhi sul centrale Facundo Gonzalez e il centrocampista Joseph Nonge.