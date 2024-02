"Non solo Mbappé: Real Madrid, altro colpo top in arrivo dal Bayern!"

Il Real Madrid continua a vincere in Liga : ieri un importante successo di misura sul Siviglia targato Luka Modric . Non solo presente però, con le merengues che continuano a programmare anche il futuro prossimo. Dopo aver chiuso l'acquisto a parametro zero di Kylian Mbappé , col francese che arriverà la prossima estate, Florentino Perez avrebbe già raggiunto l'accordo con un altro top player, dal ruolo decisamente diverso: si tratta di Alphonso Davies .

"Davies, accordo verbale col Real"

A riportarlo è il The Athletic, che specifica come il terzino canadese si sarebbe accordato verbalmente con il Real Madrid. Secondo la testata, due le possibilità di vedere Davies con la camiseta blanca: o ad un anno dalla scadenza (come quando i madrileni acquisirono dai bavaresi Toni Kroos) e dunque nel 2024, oppure l'anno seguente, nel 2025, da parametro zero (come accaduto in tempi più recenti con David Alaba).

Il The Athletic sottolinea come il club spagnolo sarebbe in contatto da tempo con l'entourage di Davies, al quale avrebbe chiesto fin dall'inizio di non rinnovare il suo contratto con il Bayern, che scade nel 2025, per potersi unire a loro. Nelle ultime settimane ci sarebber stati diversi incontri, tra cui uno di persona a Madrid a metà febbraio, che avrebbero accelerato ulteriormente il processo. Nonostante l'interesse del Barcellona e di alcuni club inglesi, la preferenza di Davies in questa fase sarebbe quella di trasferirsi a Madrid.