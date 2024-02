Koopmeiners, Percassi e il mercato: "Ora ce lo godiamo, nel futuro si vedrà"

Su Koopmeiners

Altro calciatore importante è Koopmeiners, che l'Atalanta è stata brava a trattenere ma per il quale sono all'orizzonte nuove offerte: "Siamo molto concentrati su quello che stiamo facendo. Da dirigente dell'Atalanta posso confermare e ringraziare mio papà e Pagliuca che ci mettono nelle condizioni ideali per lavorare e rifiutare grandi offerte, vuole dire che c'è un progetto sportivo e Koopmeiners per noi è un giocatore imprescindibile. Oggi siamo contenti di godercelo, per il futuro vedremo", conclude Percassi.