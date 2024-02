Juve, occhio al Barcellona: un tuo obiettivo di mercato è sulla lista blaugrana

Mancano ancora diversi mesi al mercato estivo ma diverse si starebbero guardando attorno in vista del futuro per rinforzarsi. "Cogliere le occasioni" hanno ripetuto a più riprese i dirigenti della Juve in questi mesi e una di queste potrebbe essere quella di Mario Hermoso . Il difensore mancino dell' Atletico Madrid ha il contratto in scadenza a giugno e ancora non ha trovato l'accordo con i Colchoneros per il rinnovo. Motivo che ha spinto i bianconeri a puntare i fari in Spagna perché il classe 1995 rappresenterebbe un rinforzo importante per esperienza e duttilità, oltre a essere un giocatore in grado di aiutare nella crescita dei giovani. Tutte situazioni che piacciono a Giuntoli per il futuro, ma c'è da fare attenzione alla concorrenza di altre squadre.

Hermoso, non solo Juve

Il contratto in scadenza di Hermoso ha acceso l'interesse di diversi club. Non soltanto la Juve l'avrebbe segnato nel proprio taccuino per la prossima stagione perché dalla Spagna, il Mundo Deportivo, hanno accennato anche di un Barcellona attento alla sua situazione. Visti i noti problemi finanziari e la difficoltà di poter arrivare a spendere cifre importanti la società ha valutato la possibilità di apportare qualche cambiamento in difesa per la prossima stagione. Sergi Roberto e Marcos Alonso sono gli unici due giocatori della rosa che sono liberi il 30 giugno e il club non ha intenzione di rinnovare i loro contratti.

Ecco che sull'out mancino potrebbe aprirsi un buco da coprire e Hermoso sarebbe l'ideale per gli stessi motivi citati per la Juve. Lo spagnolo ha doti importanti: bravo nell'uno contro uno e anche in fase di impostazione. Ha un mancino molto delicato e può giocare sia nei tre come centrale di sinistra oppure come esterno. Dunque un giocatore molto utile. I bianconeri lo stanno osservando così come il Barcellona in attesa di capire se il suo futuro sarà ancora all'Atletico Madrid o se sarà altrove.