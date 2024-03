L'ex Juve a capo del Manchester United. "E ora porta Zidane": la rivoluzione

Lo farà partendo da Blanc, che i tifosi della Juve non ricorderanno di certo come il loro miglior dirigente. Ha ricoperto il ruolo di direttore generale ed amministratore delegato della società bianconera dal 29 giugno 2006. E il 27 ottobre 2009 il consiglio d’amministrazione lo ha eletto quale secondo presidente straniero nella storia juventina. La rottura con Deschamps , molti acquisti sbagliati come Diego e Poulsen ma anche un qualcosa che ha poi lasciato il segno e che vive tuttora, lo Stadium .

Zidane l'idea per il dopo Ten Hag

La dirigenza dei Red Devils, in modo del tutto inevitabile vista la situazione in classifica, sta già cominciando a pensare alla prossima stagione. In Inghilterra scrivono che il futuro dell’attuale tecnico Ten Hag è tutt’altro che roseo e la Ineos prenderà con calma la decisione che riterrà più opportuna. Ma la grande novità degli ultimi giorni, secondo quanto raccolto dall’Independent, è la linea di dialogo che proprio Blanc ha costruito negli ultimi mesi con Zidane, ancora alla ricerca della panchina perfetta per tornare in corsa. Il nome di Zizou è stato accostato ai più grandi club europei, Bayern Monaco in primis.

Blanc sponsorizza Zidane

Le dichiarazioni rilasciate a margine della presentazione del docufilm su Marcello Lippi, ‘Adesso vinco io’, hanno alimentato anche il sogno del popolo bianconero: “Serie A nel mio futuro? Può succedere di tutto, è un campionato che mi piace molto”. Blanc e Ratcliffe sono da tempo degli estimatori delle qualità dell’allenatore francese. C’è chi scrive che Ratcliffe sarebbe disposto a tutto pur di portare Zizou a Old Trafford, ma bisognerà vedere se Ten Hag sarà in grado di portare lo United tra le prime quattro e regalare così la qualificazione Champions: quest’anno il girone si è concluso in modo umiliante, ultimo posto alle spalle di Bayern, Copenaghen e Galatasaray. Di sicuro il miliardario britannico avrà una sicura spalla in Blanc, che in passato aveva tentato di convincere Zizou ad accettare la panchina del Psg. Due ex Juve insieme a Old Trafford? Chissà…