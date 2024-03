"Zirkzee interessa a Juve, Inter e Milan": l'indiscrezione dalla Germania

Tutti pazzi per Joshua Zirkzee . L'attaccante del Bologna si sta rendendo protagonista di una stagione strepitosa: in un campionato incredibile dei rossoblù di Thiago Motta , è sicuramente lui la stella più luminosa della squadra . L'olandese si è fatto male nell'ultima sfida di campionato contro l' Inter , e dovrà dunque osservare alcune settimane di stop. A non fermarsi, però, sono le voci sul suo futuro.

Zirkzee, tre big italiane su di lui

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, infatti, sarebbero numerosi i club interessate al classe 2001. Il Bayern Monaco, sua ex squadra, vanterebbe un'opzione di riacquisto. Il contratto dell'attaccante prevederebbe anche altre clausole, come il diritto di recompra in caso di offerte e una percentuale in caso di eventuale rivendita.

Tuttavia, un ritorno in Baviera al momento non sarebbe un tema caldo. Interessamenti concreti, secondo l'emittente, sarebbero arrivati proprio dall'Italia: su Zirkzee ci sarebbero le tre big Inter, Milan e Juventus, che dovrebbero sborsare una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro per assicurarsi il calciatore.