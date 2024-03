Milan, si è girato Giroud...ma stavolta verso l'addio: la conferma di Deschamps

PARIGI (Francia) - Si intensificano i rumors sul futuro di Olivier Giroud e tutti concentrati fuori dall'Europa. L'attaccante francese, 37 anni, è in scadenza di contratto con i rossoneri (giugno 2024) e le sirene della MLS (Stati Unti) si fanno sempre più rumorose, lo stesso commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps non esclude un futuro stelle e strisce per il suo numero 9.

La Francia giocherà martedì in amichevole contro il Cile dopo aver perso settimana scorsa contro la Germania, ai microfoni dell'emittente Telefoot l'ex Juventus ha detto: "Giroud a Los Angeles è fatta? No. È una possibilità? Sì. Un desiderio? Sì. Martedì titolare? Vedremo".