“Trovai Ancelotti in lacrime nel suo ufficio. Lì iniziai a dubitare…”

Questione di scelte. Quelle dolorose e forse inaspettate ma certamente non volute. Casemiro ha raccontato un aneddoto particolare riguardo la sua cessione dal Real Madrid al Manchester United. Un'opportunità di cambiare, di misurarsi in un altro paese e un campionato differente come la Premier League. L'opportunità per i blancos di fare cassa con la sua vendita, ma non a tutti è andato giù il suo addio. Ed è stato proprio il centrocampista brasiliano a raccontarlo in un'intervista: "Entrai nell'ufficio e si mise a piangere".