Italiano: "Il mio futuro? Ora solo chiacchiere, penso alla Fiorentina"

"Questa competizione da quest’anno ha alzato il livello di formazioni di un certo blasone e organizzate. In semifinale non potevamo che incontrare una squadra di valore. Stanno facendo bene, giocano un ottimo calcio e dovremo affrontarli con la massima attenzione". Lo ha detto Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida contro il Club Brugge, valida per la semifinale di andata di Conference League. "Dovremo ottenere un risultato positivo in casa, perché in trasferta sarà un ambiente caldo. Queste squadre in queste competizioni hanno la capacità di trasformarsi, dovremo ottimizzare tutto quanto riusciremo a proporre", ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport. La vittoria contro il Sassuolo ha riportato entusiasmo e fiducia? "L’autostima cerchiamo di ottenerla prima di ogni partita in Europa. Arrivavamo dall’eliminazione in Coppa Italia, ma abbiamo reagito e segnato con giocatori importanti. Bene così, ci arriviamo con entusiasmo e speriamo - ha aggiunto - ci dia la spinta giusta per mettere in difficoltà un’avversaria di valore. I rumors sul mio futuro? Non può essere un argomento per me. Sono alla vigilia di una partita troppo importante a cui tutti teniamo. Esiste il Bruges, il resto sono solo chiacchiere: se stiamo ad ascoltare tutti... La massima attenzione è su domani".