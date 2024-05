Fonseca, il Marsiglia adesso accelera: vuole evitare il sorpasso del Milan

"L'OM ha offerto un triennale a Fonseca"

Secondo Sky Sport, infatti, il presidente Pablo Longoria - ex scouting manager della Juventus - e la dirigenza avrebbero messo nel mirino Paulo Fonseca, attuale tecnico del Lilla e con un passato alla Roma, attenzionato anche dal Milan per il dopo-Pioli. Negli ultimi giorni, in casa rossonera, sta prendendo sempre più corpo l'opzione Sergio Conceiçao, allenatore del Porto e - da calciatore - ammirato in Italia con le maglie di Lazio, Parma e Inter. Proprio questo 'allentamento' della pressione su Fonseca avrebbe favorito l'inserimento dell'Olympique Marsiglia che, nella speranza di scongiurare un rilancio dei rossoneri, si sarebbe fatto avanti con la proposta di un contratto triennale. Il portoghese, al Lilla dal 2022, non avrebbe tuttavia ancora sciolto le riserve sul proprio futuro.