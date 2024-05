La miniera d’oro della Juve: più di 100 milioni per una rivoluzione totale

I club su Soulé e Huijsen

In caso di cessione, invece, l’attaccante argentino e il difensore olandese porterebbero in cassa 60-70 milioni: Crystal Palace, soprattutto, e Newcastle seguono da tempo Soulé, valutato 35 milioni, mentre lo stesso Newcastle e il Lipsia puntano Huijsen, sul quale però è in pole il Borussia Dortmund e che potrebbe partire per 30. Barrenechea e Kaio Jorge potrebbero invece entrare in altre operazioni, con una valutazione di una decina di milioni ciascuno: il centrocampista argentino in quella con il Genoa per Gudmundsson, l’attaccante brasiliano in quella con lo Sporting per Diomande. Rientrato in questa stagione dopo più di un anno di stop per il brutto infortunio al ginocchio destro del febbraio 2022, Kaio Jorge potrebbe però anche completare l’attacco bianconero o andare di nuovo in prestito per tornare al top.