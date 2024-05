Anche Pochettino sul mercato? L’avviso al Chelsea in conferenza

Il futuro di Mauricio Pochettino è ancora tutto da decifrare. Secondo le ultime indiscrezioni del Telegraph la posizione del tecnico del Chelsea , alle fasi finali di una stagione vissuta tra alti e bassi ma comunque non all'altezza delle aspettative dal punto di vista dei risultati dopo i numerosi acquisti importanti, non sarebbe così salda. L'allenatore argentino ex Tottenham ha ancora un anno di contratto con i Blues con opzione per prolungare per un'altra stagione. In ogni caso la decisione della società arriverà solo a bocce ferme dato che bisognerà preso in considerazione anche quello che sarà il piazzamento finale in Premier League . Il Chelsea, infatti, rischia ancora una volta di restare fuori dalle coppe europee.

Pochettino: "Bisogna essere tutti contenti"

In merito alla sua situazione Pochettino, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Stiamo già lavorando e pianificando il precampionato. Abbiamo avuto alcuni incontri per organizzare la prossima stagione e ovviamente per lavorare in futuro". Nonostante ciò il tecnico ha poi voluto aggiungere una precisazione importante: "La cosa più importante è continuare a lavorare insieme a patto di essere tutti contenti. Se lo siamo, perfetto. Ma non basta che lo sia solo la proprietà o la dirigenza. Perchè magari potremmo essere noi a non essere contenti e aver bisogno di separarci. Non sto dicendo che non sono felice qui ma che le decisioni riguardano entrambe le parti".