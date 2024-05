Tra Dybala e Kaká, la Juve prova a soffiare al Bayern il top player del futuro

Della Rovere, classe d'alta scuola

Il suo pezzo forte è la capacità di far segnare i compagni. Assist a profusione grazie a un dribbling che lo rende spesso immarcabile per i malcapitati avversari. Diciassette anni ancora da compiere (li festeggia il 4 giugno) e già una valutazione di almeno un paio di milioni di euro. Tanti ne servono per provare a strapparlo alla Cremonese, trascinata da Guido alla promozione in Primavera 1. Classe e numeri d’alta scuola che non sono passati affatto inosservati anche tra chi ha calcato i palcoscenici del grande calcio. Tanto che un Giovanni Stroppa (uno che di fantasisti se ne intende…) l’ha già portato più volte in panchina con la Prima Squadra. Stasera nell’ultima di campionato prima dei Playoff potrebbe addirittura esordire in Serie B. In casa allo Zini e davanti ai propri tifosi: l’occasione appare propizia. Sarebbe il coronamento di un grande percorso per chi come il gioiellino classe 2007 ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della società grigiorossa, frantumando diversi record di precocità. Della Rovere è in rampa di lancio e la Juve vuole assicurarselo prima che si accenda intorno a lui un’asta internazionale.