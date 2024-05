Calafiori sedotto dalla Juve, bozza di intesa: la contropartita per il Bologna

Avanti tutta. La Juventus mette la freccia e avanza spedita nella corsa a Riccardo Calafiori. I bianconeri sono in pole position per il difensore mancino del Bologna, nonostante la folta concorrenza italiana e straniera. In tanti hanno sondato il terreno per il gioiellino classe 2002. Inevitabile per chi si è imposto in pochi mesi come uno dei migliori elementi in assoluto del nostro campionato. Prestazioni da urlo in un ruolo in cui praticamente non aveva quasi mai giocato prima di settembre. Una metamorfosi incredibile che l’ha reso da giovane promessa a cardine della quarta forza del torneo. Tanto che in Serie A - oltre alla Juve - hanno manifestato interesse per lui pure Milan e Napoli; mentre dall’estero si sono fatte avanti Bayer Leverkusen e Tottenham. Insomma, l’asta è aperta. Per la gioia del Bologna che spera di incassare 25 milioni di euro. Una plusvalenza super per la società emiliana, che l’ha pagato appena 4 lasciando però il 40% sulla rivendita al Basilea.