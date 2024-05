Napoli, maxi investimento su un ex Juve? L'idea dall'Inghilterra

Il Napoli è pronto a una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Non soltanto in dirigenza, con l'arrivo di Manna dalla Juve nel ruolo di ds, ma anche in panchina e per quanto riguarda la rosa. La stagione deludente, dopo lo scudetto dell'anno scorso, sta spingendo De Laurentiis a scelte importanti per ritrovare l'entusiasmo di un piazza ormai sempre più affievolito dopo il ko casalingo col Bologna. Proprio sul mercato dall'Inghilterra giunge una voce per quanto riguarda un possibile innesto in difesa.