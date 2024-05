Motta, il palo Milan nel tentativo di superare la Juve. E Conte che fa?

Milan, i nomi in lizza per il dopo Pioli

La sensazione è che il Milan abbia in testa un nome, ma al tempo stesso in queste ultime settimane ha sondato il terreno con tanti tecnici. Per esempio era vicino l’accordo con Lopetegui, poi non concretizzato per più ragioni. Nell'ultima settimana il nome più “caldo” è diventato quello di Sergio Conceiçao che molto probabilmente rescinderà il suo contratto col Porto dopo la finale di coppa nazionale il 26 maggio. Il portoghese è spinto dal suo agente Mendes, il Milan ci pensa, ma non sembra convinto a pieno. Così come non scalda tutte le componenti societarie Fonseca (nel mirino dell’Olympique Marsiglia). Restano sullo sfondo Van Bommel e Gallardo, mentre il sogno rimane Thiago Motta, in orbita però juventina. Come si evince, non ci sono profili italiani perché dalla società è sempre emersa questa linea: un tecnico straniero, possibilmente giovane e con idee in linea con quelle del club.