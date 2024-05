Dybala e Roma, amarsi e dirsi addio? Per l'ex Juve sirene spagnole...

Dalla Spagna sono certi: "Dybala è di nuovo nei pensieri dell'Atletico Madrid in vista della prossima stagione. La Roma metterà La Joya sul mercato quest'estate. È un vecchio oggetto del desiderio di Simeone". AS rilancia la notizia ricordando che l'argentino era già stato messo nel mirino dai Rojiblancos lo scorso inverno per provare a costruire un attacco stellare con Morata e Griezmann. Dybala, 16 gol e 10 assist in 35 partite con i giallorossi in questa stagione, è legato alla Roma fino al 30 giugno 2025. Se il suo contratto non dovesse essere rinnovato entro il prossimo primo luglio scatterebbe una clausola rescissoria da 12 milioni di euro.