"Modric disperato, il Real lo scarica: è sul mercato": clamoroso da Madrid

"Il Real saluta Modric e Kroos"

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, tuttavia, il fuoriclasse croato sembra ogni giorno più lontano dai Blancos. Secondo quanto riportato da Madrid Xtra, portale molto vicino ai fatti di casa Real, il calciatore avrebbe fatto sapere - tramite il suo agente - alla dirigenza delle merengues la propria disponibilità a decurtarsi in modo significativo l'ingaggio pur di restare. Tuttavia, il club di Florentino Perez, anche in virtù del probabile, onerosissimo, arrivo di Mbappé, starebbe valutando l'ipotesi della separazione - con Modric, così come con Toni Kroos - per dare il via a un nuovo ciclo, con un profondo ringiovanimento della rosa. 39 anni il prossimo settembre, per l'attuale numero 10 sarà un'estate caldissima: c'è l'ipotesi ritiro, per ovvie questioni anagrafiche, ma anche un romantico ritorno in patria, una ricca esperienza in Arabia Saudita o un clamoroso ritorno in Premier dodici anni dopo l'addio al Tottenham.