Bologna-Juve, Motta allena un tempo a testa? Saputo non si arrende, ma...

Poiché non si deve mai smarrire il senso dell’ironia, qualcuno ha suggerito una soluzione in vista di Bologna-Juventus in programma lunedì sera al Dall’Ara: mandare Thiago Motta per un tempo sulla panchina rossoblu e per il secondo su quella bianconera. Si scherza, naturalmente (ma è meglio precisare, perché ormai il clima intorno al calcio è più asfissiante di quello che si respira tra i pasdaran più radicali), perché è davvero curiosa l’occasione che offre il calendario: mettere di fronte l’allenatore che ormai appartiene al passato bianconero, Massimiliano Allegri, e quello che ne dovrà gestire l’immediato futuro, appunto Thiago Motta. A Bologna, e non solo, sanno benissimo da tempo che il tecnico italo-brasiliano è stato scelto da Cristiano Giuntoli per avviare concretamente il nuovo ciclo bianconero, quello che porterà il suo marchio dopo un anno di transizione e di “ambientamento” in cui si è progressivamente sfarinato il rapporto con Allegri man mano che ci si è avvicinati al termine della stagione e si sono sempre più dilatatati i tempi dell’ormai mistico “incontro per parlare di futuro”.