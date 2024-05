Thiago Alcantara, che occasione a zero! Ufficiale l'addio al Liverpool

Klopp ringrazia Thiago Alcantara: "Un artista, peccato per gli infortuni"

Oltre al comunicato c'è stato spazio anche per il ringrazimento di Jurgen Klopp, anche lui pronto all'addio al Liverpool: "Prima ancora che arrivasse al Liverpool, credevo che se ami davvero il calcio avrebbe avuto molto senso guardare Thiago Alcantara giocare. Tecnicamente è bravissimo, un talento così potrebbe essere in qualsiasi squadra del mondo ed è stato un privilegio averlo con noi. Sapevo già molto di lui come calciatore prima che arrivasse qui per quello che ha fatto al Barcellona e al Bayern Monaco, come potevo non saperlo? Non avrei potuto essere più felice quando ha deciso di accettare una nuova sfida con noi. Da quel momento in poi l'ho visto da vicino e tutto quello che posso dire è solo 'Wow'. Ci ha aiutato a crescere come squadra grazie alle sue qualità speciali. So che gli infortuni sono stati una frustrazione per lui e anche per noi, ma il livello a cui è riuscito a giocare quando era a disposizione è stato incredibile ed è questo ciò che ricorderò per sempre. Ora lo aspetta una nuova avventura con la sua famiglia e possiamo solo augurargli il meglio. Sarei felice di guardarlo ovunque giocherà perché è un artista del gioco che dipingerà solo le immagini più belle". Delle parole davvero molto emozionanti che dimostrano l'affetto e la stima dell'allenatore tedesco per il centrocampista.