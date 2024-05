Soulé, quale futuro? Il piano Juve per Zirkzee passa dal Crystal Palace

Sì, anche l’attacco della Juventus subirà un lifting importante. Quanto lo capiremo con il passare delle settimane e, soprattutto, con il susseguirsi di offerte che arriveranno alla Continassa per gli attaccanti in rosa. Non solo Vlahovic e Chiesa , che dovrebbero restare magari dopo aver rimodulato i loro contratti che scadano al momento nel 2026 e nel 2025, ma soprattutto Kean e Milik . Perché la Juventus ascolterà con molto interesse eventuali offerte per l’azzurro e per il polacco. Il primo già in questa annata era di fatto stato prestato all’Atletico Madrid, salvo poi riprendere il volo per Torino a causa di alcune perplessità sui suoi tempi di recupero.

Zirkzee obiettivo numero uno

In ogni caso l’oggetto del desiderio numero uno della Juventus per quanto concerne il reparto offensivo è un giovane in grado di fare la differenza e regalare un’alternativa importante a Dusan e Federico: l’uomo, infatti, è Zirkzee. Per prenderlo dal Bologna, grazie alla clausola inserita nel suo contratto, sarebbero, saranno sufficienti 40 milioni di euro. Una cifra non pazzesca e pure adeguata a ciò che ha fatto vedere l’olandese in questo campionato, dove si è messo in luce non solo con i suoi dodici gol stagionali, ma anche per il suo costante apporto prezioso nella manovra offensiva con giocate di raccordo di classe. Il problema è legato al fatto che l’urgenza prioritaria per rinforzare la rosa non è in attacco, bensì a centrocampo che - se è vero che recupera Fagioli - occorre comunque potenziare con quella qualità che in teoria avrebbe dovuto garantire Paul Pogba, finito nell’inferno per via della squalifica per doping. Zirkzee, ai box per un problema muscolare rimediato nell’ultima partita, non potrà mettersi in mostra domani sera contro la Juventus, ma gli osservatori bianconeri lo hanno monitorato più volte nel corso del campionato rimediando ogni volta ottime impressioni.