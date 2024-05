"Di Maria, due opzioni per il futuro: è probabile che raggiunga un amico..."

Di Maria potrebbe lasciare il Benfica al termine della stagione. I motivi sono ormai noti, ovvero gli insulti ricevuti dai tifosi dopo l'eliminazione dall'Europa League e il tutto seguito con tanto di messaggio da parte sua e della moglie. Insomma, in base a questo potrebbe anche cambiare il suo futuro: difficile un ritorno in Argentina, al Rosario Central, anche se l'ipotesi resta comunque aperta seppur con la porta un po' socchiusa. Il Fideo potrebbe aver voglia di una nuova esperienza e non è da sottovalutare l'Inter Miami di Messi, amici e compagni della Seleccion. Nelle ultime ore, però, si è inserito anche il Besiktas.