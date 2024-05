Balotelli sogna il Boca e Aguero prende il telefono: il vocale a Riquelme

Un desiderio da provare a far diventare realtà: giocare nel Boca Juniors. Ad esprimerlo è stato Mario Balotelli, che in diretta sui canali di Star+ insieme all'ex compagno di squadra al Manchester City, Sergio Aguero, ha sottolineato una volta di più come il suo desiderio sia quello di giocare alla Bombonera. E il Kun si è subito attivato per aiutarlo nel coronamento di questo sogno.