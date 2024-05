"Giuntoli mi tempestava di telefonate" e la carta Juve da giocare: ecco per chi

Todibo nel mirino di Giuntoli da diversi anni

Todibo è un autentico pupillo del direttore tecnico juventino Cristiano Giuntoli che voleva portarlo a tutti i costi al Napoli sin dal 2018, quando il talentuoso difensore allora ancora “teenager” vestiva la maglia viola del Tolosa ed era entrato da poco a far parte della Nazionale Under 20 transalpina. "Il ds dei partenopei mi bombardava di telefonate – il racconto di Bruno Satin, ex agente di Todibo – . Ci sentivamo una volta alla settimana. Insisteva affinché facessi pressioni sul Tolosa per la cessione in prestito al Napoli. Il difensore è sempre stato un suo chiodo fisso, gli piace perché ha tante qualità, può giocare anche da mediano davanti alla difesa tipo Vieira, Desailly o Capoué. Pure il Milan aveva compiuto successivamente i suoi passi. Ma Jean-Clair è un ragazzo ambizioso, caparbio e scelse il Barcellona pur sapendo bene che la concorrenza con i grandi campioni è spietata al Camp Nou. Come difensori centrali, tanto per citare qualche nome, c’erano Piqué, Umtiti, Lenglet, Vermaelen, Murillo...".

