Barcellona stregato da Lookman: Deco e Krkic in tribuna a Dublino

Con una tripletta stratosferica ha consegnato all' Atalanta la prima Europa League della sua storia . Ademola Lookman ha disintegrato il Bayer Leverkusen e stregato le big del calcio europeo. Secondo Sport, il Barcellona apprezza particolarmente il suo profilo. Deco e Bojan Krkic erano all' Aviva Stadium di Dublino per assistere alla finale: sono rimasti incantati dall'attaccante nigeriano.

Barcellona, 30 milioni di euro per arrivare a Lookman?

Deco, direttore sportivo del Barcelona, ??e Bojan Krkic, responsabile delle giovanili del club, sono stati sbalorditi da Lookman. Il Barcellona cerca un esterno d'attacco in grado di essere impiegato, all'occorrenza, anche a centrocampo e Lookman rappresenterebbe il candidato perfetto. Più di una semplice idea. Il suo contratto scadrà tra due anni e il suo prezzo sarebbe stimato in 30 milioni di euro. Venti milioni in più rispetto a quanto l'Atalanta lo ha pagato nel 2022 per ingaggiarlo dal Leicester. Dopo la finale, però, il prezzo sarebbe lievitato addirittura a 50 milioni.

Lookman, cosa ha detto dopo la finale di Europa League

Al termine della finale di Europa League, Lookman ha spiegato: "Negli ultimi due anni sono riuscito a portare il mio gioco a un livello completamente nuovo. Forse sarebbe potuto accadere prima, ma sta accadendo ora. Ma questo è solo l'inizio. Spero di avere più serate come questa e continuare a migliorare".