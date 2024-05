Di Maria, quale futuro? Può lasciare il Benfica, ma niente ritorno in Argentina

Dopo aver lasciato la Juventus a parametro zero per fare ritorno al Benfica, si torna a parlare del futuro di Angel Di Maria. L'argentino aveva infatti firmato un contratto annuale con la squadra portoghese e con la fine della stagione aumentano i dubbi su una sua possibile permanenza. Di Maria è stato autore di una stagione da assoluto protagonista, con be 17 gol e 13 assist in tutte le competizioni. Dei numeri che il Benfica vorrebbe assicurarsi anche per il prossimo anno, ma su cui l'argentino sembra avere dubbi.

Benfica, Di Maria pronto a un nuovo addio Secondo quanto riportato da O Jogo, l'intenzione del Benfica sarebbe quella di confermare Angel Di Maria anche per la prossima stagione firmando un rinnovo annuale. L'argentino sembra però orientato a lasciare nuovamente il Da Luz e avrebbe già comunicato la sua decisione al club. Quello che sorprende di più sono però le sue intenzioni per il futuro, visto che non dovrebbe fare ritorno al Rosario Central. L'ex Psg ha sempre dichiarato di voler terminare la carriera nella squadra con cui è cresciuto, ma forse è stato spaventato dalle minacce arrivate da alcuni tifosi argentini negli ultimi mesi. Secondo il quotidiano portoghese Di Maria sarebbe quindi intenzionato a provare una nuova avventura, rimandando ancora una volta il ritorno a casa in Argentina.

Benfica, Rui Costa su Di Maria: "Spero che rimanga con noi" Rui Costa, presidente del club portoghese, ha parlato così del futuro di Di Maria: “Avevamo firmato un contratto annuale perché la sua idea era quella di finire la carriera in Argentina. Per ragioni che sanno loro, il ritorno in Argentina potrebbe non essere così facile. La prossima settimana avremo un incontro con l'agente di Di Maria e vedremo. Oggi non posso dire altro, ma naturalmente vorrei che rimanesse". Delle parole ch aumentano i dubbi, con Di Maria che potrebbe quindi continuare la sua carriera in un altro club europeo o provare una una esperienza in campionati come la Mls o la Saudi Pro League.

