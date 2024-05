Gundogan-Barcellona, dalla Turchia: "È arrivato il momento di ingaggiarlo"

"E' arrivato il momento di completare l'ingaggio dei miei sogni". Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray non ci ha certo girato attorno per quanto riguarda il mercato del club turco. Dopo aver vinto il campionato per la 24esima volta nella sua storia ha acquisito la certezza di partecipare alla prossima Champions League. Nuovo format e difficioltà maggiori, dunque per competere c'è bisogno di giocatori importanti, ecco perché avrebbe messo gli occhi su Ilkay Gundogan.

Galatasaray-Gundogan, le parole di Ozbek Sicuramente non è una situazione semplice perché Flick reputa Gundogan un giocatore fondamentale per il Barcellona e già lo ha avuto con la Germania. Dall'altra parte, però, il centrocampista non ha mai nascosto la sua volontà di voler giocare un giorno per il Galatasaray. Dunque, il momento potrebbe essere propizio per cercare di convincerlo a firmare nonostante abbia una clausola da 400 milioni sul contratto.

"Penso che dobbiamo ingaggiare circa tre giocatori per competere in Champions League. Forse è arrivato il momento di provare a completare l'ingaggio dei miei sogni: Ilkay Gündogan", ha detto Ozbek ai media in Turchia. E secondo alcuni quotidiani ci sarebbe già stato un primo incontro nelle scorse settimane: il club giallorosso ha parlato con il centrocampista in Germania dopo la partita col Bayern. I sogni spesso sono desideri e chissà che quello del Gala non possa avverarsi in estate.

