"C'è l'accordo", Di Maria e lo sponsor Messi per un futuro insieme in Usa

L' Inter Miami vuole formare un nuovo Dream Team nella MLS. Dopo l'arrivo di Messi, infatti, a cascata sono arrivati nel club americano anche Luis Suarez, Busquets e Jordi Alba. Tutti ex Barcellona, di nuovo insieme anche dall'altra parte del mondo, ma potrebbe non essere finita qui. Come ha riportato ESPN la franchigia della Florida avrebbe trovato l'accordo con Angel Di Maria , a favorire l'operazione proprio la Pulce visto l'amicizia che li lega e il fatto di aver condiviso per tanti anni lo spogliatoio dell'Argentina, soprattutto nella Coppa del Mondo vinta in Qatar. Una soluzione che al Benfica sperano non possa verificarsi, anche se qualche dubbio a riguardo ci sarebbe.

Di Maria-Inter Miami, contratto Benfica e situazione

Il dubbio, come spiegato da Espn, sarebbe legato all'effettivo arrivo di Di Maria in America. Due le ipotesi: dopo la Coppa America con l'Argentina dal 20 giugno al 14 luglio proprio negli Stati Uniti oppure a gennaio 2025, anche se in questo caso sarebbe poi da capire quale sarebbe la soluzione per i primi sei mesi della nuova stagione. L'idea del Fideo è quella di giocare qualche mesi in MLS e poi chiudere la carriera, come ha spesso accennato, al Rosario Central anche se le minacce ricevute dall'Argentina lo mettono in allerta da questa soluzione.

In tutto questo, però, c'è anche il Benfica. Schmidt spera di poterlo avere ancora a disposizione: "Non credo abbia ancora deciso. Ha avuto una grande carriera ed è ancora in forma. Mi piacerebbe allenarlo ancora" ha detto il tecnico delle Aquile portoghesi. Il contratto dell'argentino è in scadenza a giugno, ma sul rinnovo al momento non si è ancora esposto. A pesare nei pensieri di Di Maria ci sono soprattutto gli insulti ricevuti dopo l'eliminazione dall'Europa League con i tanti messaggi critici ricevuti sui social. Critiche gratuite per un giocatore protagonista in stagione con 17 gol e 15 assist dal suo ritorno al Benfica.