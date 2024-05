Mourinho-Fenerbahce, lo Special One ha detto sì: trovato l'accordo

José Mourinho è pronto a ripartire dopo l'esonero di gennaio dalla Roma. Per il portoghese qualche mese di lontananza ma in questa sessione di mercato torna in campo e in panchina. Lo fa in un campionato diverso a quelli a cui è abituato perché per la prima volta allenerà in Super Lig, in Turchia. Il Fenerbahce, infatti, è riuscito a convincere lo Special One ad accettare la corte del club perché ha ambizioni importanti dopo il secondo posto dietro al Galatasaray.

Mourinho-Fenerbahce, i dettagli Negli ultimi mesi, José Mourinho è stato in giro per l'Europa e non solo per seguire diversi eventi. A marzo ha assisito prima al Gp di Formula 1 in Arabia Saudita e poi a Portimao, in Portogallo, quello della Moto GP oltre al match tra Fulham e Liverpool in Premier League. Insomma, un modo comunque per visitare altri sport e tornare in Inghilterra. Nel frattempo le voci sul suo futuro hanno iniziato a girare, su di lui aveva messo gli occhi anche il Bayern prima di virare su Kompany.

Poi è arrivato il Fenerbahce con il ds Mario Branco, portoghese come lo Special One, a convincere il connazionale ad accettare la proposta del club turco. Una voce di diverse settimane fa e l'ex Roma, alla fine, ha trovato l'accordo per due anni di contratto e l'annuncio che potrebbe arrivare già nella giornata odierna.

