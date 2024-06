Carboni, via all’asta: chi offre di più all'Inter? Tutte le squadre sul talento

MILANO - Nel migliore dei mondi possibili, l’ Inter Valentin Carboni se lo terrebbe ben stretto a sé. Ai tempi, d’altronde, avrebbe fatto altrettanto con Cesare Casadei , ma se il mercato deve essere finanziato dalle cessioni e non si vuole intaccare l’ossatura della squadra, l’unica strada per far convergere le due esigenze è pescare tra i giovani. E, grazie al lavoro fatto negli anni dal ds Ausilio e dal suo braccio destro b, il club può pescare a piene mani tra i tanti talenti che si sono fatti apprezzare in prestito pure nella stagione appena andata agli archivi. Il nome più chiacchierato tra gli operatori di mercato è Valentín Carboni che - a meno di sorpresissime - godrà quest’estate pure della vetrina in Copa América : il ct Lionel Scaloni ha diramato per ora solo le convocazioni per le amichevoli con Ecuador e Guatemala che precederanno la manifestazione, ma la lista definitiva difficilmente si discosterà da quella e Carboni da tempo è in pianta stabile nel giro della Selección . Questo, unito alle 31 presenze in campionato a Monza , e ai 19 anni di Valentín, rende realistica la base d’asta posta dall’ Inter a quota 30 milioni.

Recompra alla Fabbian?

Lo sguardo in tal senso è rivolto verso Firenze dove presto dovrebbe trovare casa Raffaele Palladino, ovvero l’allenatore che ha plasmato Carboni nell’ultima stagione a Monza, tessendone lodi sperticati. Alla luce del fatto che già a gennaio i viola avevano offerto 20 milioni per l’argentino (trovando di fronte un muro, da parte dell’Inter), tutto fa pensare che il canale possa riaprirsi già nei prossimi giorni. L’Inter guarda anche in direzione Bologna: Carboni è un profilo che risponde perfettamente a quanto cercano i rossoblù per alzare l’asticella in vista della Champions e pure il ragazzo potrebbe essere attratto dall’opportunità di giocare nella coppa più importante. Tra l’altro nella storia recente tra i club c’è l’accordo trovato per Giovanni Fabbian, comprato dal Bologna per 5 milioni ma mai uscito dal controllo dell’Inter che, versando 12 milioni nelle casse rossoblù il 1° luglio 2025, riporterà il giocatore alla base. A cifre decisamente più alte, l’operazione potrebbe essere ripetuta con Carboni: in quel modo per Ausilio sarebbe meno doloroso privarsi del giovane più promettente nel suo mazzo.

Sondaggi londinesi

Tra l’altro, nel soggiorno londinese per la finale di Champions, il ds ha raccolto più di un sondaggio sui suoi giovani, con Carboni in cima alle richieste di informazioni: la Premier - non a caso - è un altro mercato a cui guarda con grande interesse l’Inter.