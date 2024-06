La Roma fa la rivoluzione: se ne andranno in 13! De Rossi, rinnovo in settimana

Cercasi squadra per mezza Roma . Sono almeno 13 i calciatori destinati a lasciare il club giallorosso durante la sessione estiva di mercato che sta per partire. Tanti elementi hanno deluso le aspettative e non rientrano nei piani del tecnico Daniele De Rossi (in settimana prevista la firma sul rinnovo fino al 2027), che ha deciso di rivoluzionare l’organico. Dalle parti di Trigoria ci saranno da luglio diverse facce nuove per dar vita a una vera e propria rivoluzione.

Roma, chi parte e chi resta

Tra coloro che sono destinati a fare i bagagli c’è il portiere Rui Patricio, scalzato da Mile Svilar (si lavora al prolungamento fino al 2029) da gennaio e in procinto di partire a parametro zero. I dirigenti giallorossi sono già al lavoro per trovare un dodicesimo affidabile alle spalle del serbo. Grandi manovre pure in difesa, dove Dean Huijsen saluterà per rientrare alla Juve (fine prestito); mentre Rasmus Kristensen non verrà riscattato dal Leeds. Ai titoli di coda anche l’avventura di Leonardo Spinazzola, pronto a volare altrove a parametro zero. Si cercano invece acquirenti per Rick Karsdorp (scalzato da Celik nelle gerarchie per la fascia destra) e Chris Smalling. Quest’ultimo ha un ingaggio decisamente elevato (4 milioni netti fino al 2025) e proposte dalla Arabia Saudita. Una traccia da seguire, anche se l’inglese preferirebbe restare in un club europeo.

Sanches, Aouar e Zalewski

Ha già fatto da tempo i bagagli Renato Sanches, finito da mesi ai margini della formazione titolare. Il portoghese è stato uno dei grandi flop della gestione Tiago Pinto, tanto che il neo dt Ghisolfi non ha minimamente preso in considerazione la possibilità di esercitare il diritto di riscatto per 11 milioni. Il centrocampista tornerà così al Psg, che lo dirotterà altrove. Tra i possibili partenti ci sono poi pure Houssem Aouar, sbarcato nella Capitale a parametro zero dal Lione l’estate scorsa e incapace di ritagliarsi uno spazio importante: cessione dalla quale però la società giallorossa potrebbe realizzare una plusvalenza. La stessa che può garantire la vendita di Nicola Zalewski, scivolato indietro nelle gerarchie di DDR rispetto alla considerazione di cui godeva con Mourinho. Denari utili e preziosi per finanziare la campagna acquisti, visto che gli uomini-mercato romanisti sono al lavoro per consegnare a De Rossi 4-5 rinforzi di spessore.

Lukaku e Dybala: la situazione aggiornata

Parecchio traffico in uscita pure per quanto riguarda il reparto offensivo: i rientranti Ola Solbakken (Urawa Red Diamonds) e Andrea Belotti (Fiorentina) non rientrano nei piani giallorossi e dovranno trovare una nuova sistemazione. La medesima cosa sta già facendo Sardar Azmoun, che può finire al Siviglia: la Roma, infatti, non spenderà i 12,5 milioni del diritto di riscatto fissati col Leverkusen. Ai saluti pure Romelu Lukaku, che il Chelsea rimetterà immediatamente sul mercato: piace a Napoli (Conte lo riabbraccerebbe volentieri), Fenerbahce e club sauditi. A proposito dei turchi: Mourinho vorrebbe pure Paulo Dybala, il cui futuro resta incerto. Dal primo al 31 luglio si attiva, infatti, la clausola rescissoria da 12 milioni (valida solo per i club esteri). La Joya ha già declinato una ricca avance araba (triennale da 20 milioni a stagione), ma sarebbe tentato da un’avventura nella Liga. Occhio all’Atletico Madrid che ha già effettuato qualche sondaggio…