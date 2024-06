Di Lorenzo, l'umiliazione gratuita e la Juve: il retroscena Giuntoli-Spalletti

Un weekend in famiglia (trascorso insieme alle figlie Azzurra e Carlotta) in occasione del matrimonio del fratello Diego per rigenerarsi e staccare la spina. Così da arrivare a Euro 2024 disintossicato dai veleni degli ultimi giorni. Le polemiche, infatti, non sono mancate intorno a Giovanni Di Lorenzo e al suo agente Mario Giuffredi. Entrambi finiti nel mirino della tifoseria dopo la decisione del capitano azzurro di lasciare il Napoli durante il mercato estivo, che si appresta a incominciare. Idee chiare che affondano le radici su quanto accaduto negli ultimi mesi. Il terzino della Nazionale si è sentito abbandonato e non sostenuto dalla società di appartenenza. Soprattutto nei momenti di difficoltà. Dalle (numerose) contestazioni dei tifosi alla decisione di andar via.