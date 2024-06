Atletico Madrid, la risposta al Real e a Mbappé è Julian Alvarez!

Dopo l'annuncio del Real con l'acquisto di Mbappé, ora è l'Atletico Madrid a tentare un grandissimo colpo di mercato. Come riporta Marca in Spagna, e come confermano anche in Argentina e in Inghilterra, i colchoneros avrebbero messo nel mirino Julian Alvarez e in estate proveranno l'assalto all'attaccante del Manchester City. L'argentino, che ha un contratto con il club di Premier League fino al 2028, al momento è concentrato esclusivamente sulla Copa America 2024 con la maglia dell'Argentina ma intanto l'Atletico starebbe sondando il terreno con il City.