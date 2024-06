De Bruyne, addio al Manchester City? "Penso al futuro. Le cifre arabe..."

Le strade di Kevn De Bruyne e del Manchester City potrebbero separarsi. A parlare dell'ipotesi è stato proprio il fantasista belga , che non ha escluso la possibilità, una volta chiusa l'esperienza in Premier League con i Citizens, di andare a giocare in Saudi League , campionato che ospita tantissimi campioni tra cui, ovviamente, Cristiano Ronaldo .

Ai microfoni del canale VTM ha confidato: "Per Michèle (la compagna, ndr) non sarebbe un problema se dovessi intraprendere un'avventuraa. Sono temi che trattiamo sempre più spesso in famiglia. Ho soltanto un altro anno contratto con il Manchester City , perciò devo iniziare pensare a cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro".

Diversi i motivi che potrebbero spingerlo via dalla Premier: "Il mio figlio più grande ora ha otto anni, e a parte l'Inghilterra non conosce altri luoghi. Mi domanda per quanto tempo giocherò al Manchester City, perciò servirà gestire la situazione in un determinato modo". Sull'ipotesi Arabia Saudita invece: "Ho 32 anni e bisogna essere aperti a tutto, si tratta di cifre incredibilmente alte per ciò che potrebbe rappresentare l'ultima tappa della mia carriera. Per guadagnare così tanto ho dovuto giocare a calcio per 15 anni e c'è la possibilità di non abbia nemmeno raggiunto certe cifre". Non solo De Bruyne: negli scorsi giorni si è iniziato a parlare anche del possibile addio di Pep Guardiola ai Citizens.