Lukaku, spoiler mercato sul futuro: "Tornerò lì molto prima del previsto"

Il futuro di Lukaku è ancora tutto da decifrare e con ogni probabilità è lontano da Roma. L'attaccante belga, dopo appena una stagione, fa ritorno al Chelsea, proprietaria del cartellino, e poi vedrà il da farsi assieme al suo entourage. Ovviamente su di lui sono circolate diversi voci su possibili scambi e interessamenti. Su tutti quello del Napoli di Antonio Conte, proprio lui che l'ha voluto all'Inter ai tempi. Difficile come soluzione perchè lo scambio (più soldi) per Osimhen non scalda gli azzurri e il presidente De Laurentiis. Ecco perché sul futuro di Romelu ci sono molti più dubbi che conferma, lui stesso ne ha parlato.