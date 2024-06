Allegri, il telefono squilla: l’ex Juve torna subito in panchina?

Lazio, l'addio di Tudor

“La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune”, la fredda nota del club biancoceleste. Per Tudor, giocatori come Guendouzi, Isaksen, Rovella e Hysaj erano nella lista dei cedibili, mentre all’opposto la pensa la dirigenza che non vuole sconfessare il mercato di un anno fa, soprattutto a fronte di un’estate in cui non potranno esserci spese folli, visto il mancato accesso alla Champions League della prossima stagione. E Tudor, al di là del fatto di non godere della fiducia di tutta la rosa, si era anche reso conto come già da una decina di giorni la società stesse cercando un sostituirlo. Era così inevitabile che le due strade si separassero. Ma, nel frattempo, la Lazio deve correre ai riparti perché la nuova stagione prenderà il via tra circa un mese e non c’è più tempo da perdere. L’ufficialità di Vincenzo Italiano al Bologna, tra l’altro, esclude un profilo che a Formello piaceva molto, con la società che ora sta valutando diverse figure come successore di Tudor.