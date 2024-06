Lukaku non si nasconde, chiamata a Conte: "È il migliore"

Dopo le parole sul possibile ritorno in Belgio all'Anderlecht, arrivano altre dichiarazioni sul futuro di Romelu Lukaku all'emittente VTM. L'attacante ha fatto ritorno al Chelsea dopo il prestito alla Roma, che ha deciso di non riscattarlo, ma è destinato a lasciare nuovamente i Blues. Tante le voci sull'ennesimo ritorno in Serie A, questa volta con le possibilità Napoli e Milan. Proprio in questo senso il belga ha voluto lanciare un messaggio chiarissimo ad Antonio Conte, allenatore con cui ha vissuto gli anni migliori della sua carriera.

Lukaku: "L'Arabia Saudita ti dà tutto, deciderò presto" L'attaccante belga si è espresso così su un possibile trasferimento in Arabia Saudita, svelando un retroscena sulla scorsa sessione di mercato prima del trasferimento alla Roma: "Ho avuto delle offerte, sono stati giorni davvero molto intensi. Per due settimane ho cambiato spesso idea. Tutti sono andati in Arabia Saudita e hanno firmato solo dopo, per questo ho avuto paura per un momento. Sono sicuro che rimarrei competitivo anche lì, il livello non potrà che crescere ancora al contrario di quello che molti pensano. Sempre più calciatori andranno a giocare lì, anche per come i tifosi vivono il calcio. Le infrastrutture devono ancora essere migliorate, ma tutti i principali top club europei lo sanno. L'Arabia Saudita sta arrivando, lo vedi già nella boxe, nel golf, nella Formula 1… Ho parlato spesso con Yannick Carrasco della vita lì. Vive in un complesso, ma ha davvero tutto".

Lukaku, messaggio a Conte: "Allenatore fondamentale, lui è il migliore" Lukaku ha poi svelato quello che sarà il fattore decisivo per la sua prossima squadra, mandando un chiaro messaggio ad Antonio Conte e al Napoli: "A molte persone piace parlare di me, forse perché non ho un agente. Ma deciderò io, ho il controllo della mia situazione. Farò una scelta e una volta che la spiegherò tutti saranno d'accordo con me. Ogni volta che ho deciso di restare o di andare via da qualche parte, alcuni fattori, ad esempio il mio rapporto con l'allenatore, si sono rivelati la scelta giusta. È come avere una relazione con una donna. Se non facciamo più clic, perché stare insieme? Il miglior allenatore che abbia mai avuto è stato Antonio Conte".

