“Mbappé ci ha traditi per tutto l’anno. Non può giocare con la Francia!”

" Mbappé ci ha traditi per tutta la stagione". Così Jerome Rothen. L'ex calciatore del Psg , oggi opinionista tv, non ha usato giri di parole nei confronti dell'ex attaccante del club francese ora di proprietà del Real Madrid : "Sono passati cinque mesi da quando Kylian ha dimostrato di non voler sforzarsi per restare al PSG. Non è un problema dell'allenatore, dei dirigenti, del presidente, dei tifosi. È solo un problema di rispetto".

Rothen: "Mbappé non ha lottato per la squadra e per il suo Paese"

Rothen ha poi rincarato la dose: "Quando ti metti nella categoria dei migliori giocatori del mondo, devi avere l’atteggiamento giusto. Devi lottare per i tuoi compagni di squadra, per il tuo Paese, per il tuo club. Lui invece non lo ha fatto. Penso che ci abbia tradito per l'intera annata. La stagione è stata catastrofica dall’inizio alla fine in termini di immagine e comunicazione. Sono molto arrabbiato con lui, quando lo vedo in nazionale mi dico che non è possibile che giochi per la Francia".