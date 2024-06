Mercato Toro, sogno Gosens: vuole tornare in Serie A e costa meno di prima

Chiamatela pure Operazione Nostalgia. Il Toro e Davide Vagnati hanno iniziato a progettarla nelle ultime settimane. Un’idea che può prendere quota in maniera importante in questa sessione estiva di mercato. Magari accompagnata in sottofondo dalla canzone cantata da Albano Carrisi e Romina Power . Perché in fondo la vita è così: sai quello che lasci ma non sai quello che trovi, per citare il personaggio di Padron Toni de “I Malavoglia” del Verga. E a quel punto ti assale la nostalgia canaglia. È andata così anche per Robin Gosens . L’esterno mancino tedesco un anno fa di questi tempi aveva deciso di tornare in patria per provare a riconquistare la Nazionale in vista di Euro 2024 . Missione fallita. La freccia teutonica è rimasta invischiata nell’annata da incubo dell’ Union Berlino , che ha rischiato addirittura di retrocedere. Incredibile ma vero per chi nella stagione precedente era arrivato a qualificarsi per la Champions League . Mesi difficili che hanno convinto il classe 1995 a riflettere attentamente sul proprio futuro. E così è maturata la decisione di chiedere alla società berlinese la cessione.

Gosens vuole tornare in Italia e con Vanoli...

Gosens ha già scelto pure la sua prossima destinazione: vuole tornare in A. Il motivo è semplice: l’ex Atalanta e Inter ha vissuto gli anni più belli della carriera proprio in Italia e dal nostro campionato vorrebbe ripartire. A maggior ragione adesso che vanno sempre più di moda i cosiddetti “quinti”, come amano definirli gli allenatori: gli esterni a tutta fascia. Uno come lui a sinistra può fare le fortune di chi gioca col 3-5-2. Non a caso Igor Tudor l’aveva richiesto a gran voce per la Lazio. L’addio del croato alla formazione biancoceleste raffredda, inevitabilmente, questa pista. A lui aveva pensato nei mesi scorsi anche il suo padrino calcistico: quel Giovanni Sartori che l’aveva scovato nel 2017 quando Robin militava in Olanda nelle fila dell’Heracles. Un’intuizione straordinaria quella dell’attuale dt del Bologna, visto che l’Atalanta se lo accaparrò per appena un milione, per poi rivenderlo 4 anni e mezzo dopo (nel gennaio 2022) all’Inter per 25 milioni (bonus inclusi). Una plusvalenza davvero straordinaria.

A Milano, però, Gosens ha trovato poco spazio, chiuso prima da Perisic e poi da Dimarco. Nel 3-5-2 (o 3-4-3) targato Paolo Vanoli, invece, il tedesco potrebbe trovarsi a meraviglia. D’altronde uno con sue caratteristiche è quello che sta cercando adesso il Torino sul mercato per alzare il livello sulla corsia mancina. Tra l’altro Gosens ha sì un ingaggio importante, ma tutto sommato sopportabile, al limite con i tetti massimi granata (guadagna 2 milioni all’anno). Il suo contratto con l’Union scadrà nel 2028, ma il Toro potrebbe proporgli un anno in più magari alleggerendo e abbassando leggermente gli emolumenti. La partita vera si giocherà sulla formula dell’operazione. Il club del presidente Cairo appare intenzionato a proporre un prestito (magari anche oneroso) con diritto di riscatto; mentre i tedeschi puntano a cederlo a titolo definitivo o al limite con l’obbligo di riscatto per recuperare gran parte dei 12 milioni investiti l’estate scorsa. L’estate, però, è ancora lunga e tecnicamente deve ancora iniziare (il solstizio cadrà il 20 giugno). Della serie: prima bisogna incassare il si del giocatore; perché forti di quello, i granata potrebbero poi cercare di ammorbidire le richieste tedesche. Insomma, la partita è ancora lunga e siamo solo all’inizio. L’Operazione Nostalgia stuzzica parecchio in casa Toro e - qualora dovessero essere rispettati i parametri economici del club - il nome di Gosens potrebbe diventare di grande attualità nelle prossime settimane.