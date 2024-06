Parma, dopo Valeri assalto a Gaetano. Offerta per Kotarski: 2,5 milioni al Paok

Sta prendendo forma un nuovo Parma sempre più a immagine e somiglianza del suo condottiero Fabio Pecchia. L’allenatore di Formia resta la pietra angolare sulla quale il presidente Kyle Krause sta edificando il progetto della formazione ducale. Obiettivo lasciare il segno anche in Serie A. Gli emiliani, infatti, non intendono vestire i panni dell’ascensore, facendo su e giù tra la B e la A, bensì puntano a mettere radici nella massima serie per restarci a lungo . Per questo nel mirino ci sono elementi che già hanno calcato i palcoscenici del massimo campionato con un trascorso proprio alle dipendenze di Pecchia . Il modo ideale per velocizzare i tempi di inserimento e aver subito a disposizione elementi in grado di ritagliarsi un ruolo significativo all’interno della squadra.

Punti fermi giovani ed il primo acquisto ufficiale

Club al lavoro per puntellare l’organico con 3-4 certezze per la categoria, questo l’input dato al direttore sportivo Mauro Pederzoli, capace in questi anni di scovare in giro per il mondo tanti giovani talenti sconosciuti. I vari Circati, Bernabè e Benedyczak fanno già gola a parecchie società europee, ma non sono sul mercato. I tre gioielli della squadra crociata saranno, infatti, i punti fermi dell’undici titolare anche nella prossima stagione. Al loro fianco spazio, però, a elementi abituati a frequentare il campionato italiano, onde evitare problemi di ambientamento. Ecco perché il primo acquisto sarà Emanuele Valeri. Il terzino sinistro nelle ultime due stagioni ha frequentato la Serie A con Cremonese e Frosinone: prenderlo a parametro zero rappresenta un’occasione invitante, che Pederzoli ha saputo cogliere al volo, anticipando la concorrenza di altri squadre come Udinese e Monza. Decisivo l’effetto Pecchia, visto che era stato proprio il tecnico a lanciarlo in B nelle fila della Cremonese un paio d’anni fa. Un feeling ricambiato e che ha giocato un ruolo decisivo nella corsa al laterale mancino, che nelle prossime ore si legherà al Parma con un contratto fino al 2027.

Gli obiettivi tra porta e centrocampo

Ora nel mirino c’è un centrocampista centrale: fari puntati su Gianluca Gaetano, altro pupillo di vecchia data di Pecchia che l’ha lanciato e cresciuto a Cremona. Da capire ora cosa vuol fare il Napoli con il talento classe classe 2000, cercato pure da altri club di Serie A. L’ultima parola in tal senso spetterà nelle prossime settimane ad Antonio Conte. Se il nuovo allenatore azzurro dovesse dare il via libera alla partenza, a quel punto il Parma farà un tentativo per portarlo in Emilia. L’altro nome che piace parecchio alla dirigenza ducale è quello di Gianluca Busio del Venezia, che ha già militato due anni fa nella massima serie. Al presidente Krause non dispiacerebbe avere in squadra un connazionale, motivo per cui il nome del classe 2001 va tenuto in grande considerazione anche per questo fattore, oltre ovviamente al gradimento tecnico espresso nei suoi confronti da Pecchia. Tra i pali invece il ds Pederzoli è alla ricerca di un portiere bravo a giocare con i piedi così da saltare un tempo di gioco in fase di impostazione. Nel mirino ci sono Marco Silvestri dell’Udinese (già allenato da Pecchia al Verona) e il polacco Dominik Kotarski: offerti 2,5 milioni al Paok.